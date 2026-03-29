Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Merve Ateş, Berk Bağrıkara

Serveroğlu Geçitkale: Salih, Yarkın(Yekta), Baran Bilgi, Burçin(Ali), Deniz(Batu), Oğuzhan(İsmail), Arif(Efe), Rifat, Baran Türkan, Bekircan, Baran Derin

Değirimenlik: Hakkı, Ümitcan(Şükrü), Barkın, Yasin(Caner), Oğulcan(Osman), İlyas, Hasan(Can), Kağan, Hüseyin, Güvenç(Hikmet), Arda.

Goller: Dk. 65 Bekircan, Dk. 83 Baran Derin(Geçitkale), Dk. 5,15 ve 56 Güvenç, Dk.34 Kağan, Dk. 40 ve 75 Arda, Dk. 81 (Şükrü).

Aksa 1. Lig’de hem alt sıraları hem de play-off hattını ilgilendiren önemli karşılaşmada Geçitkale ile Değirmenlik karşı karşıya geldi.

Maçın başından sonuna oyunun hakimi olan konuk Değirmenlk rakibini 7 – 2 gibi farklı skorla mağlup ederek üst sıralar için iddiasını ortaya koydu.

Maça hızlı başlayan konuk Değirmenlik golü de erken buldu.

Dk.5 Değirmenlik’in organize gelişen Kağan sol kanattan topla Geçitkale ceza sahası üzerine hareketlenerek pasında topla buluşan Güvenç çok güzel bir vuruşla topu çataldan ağlara gönderdi.0-1

Dk.15 Sağ kanattan gelişen Değirmenlik atağında Hüseyin’in pasında Geçitkale ceza sahasında topla buluşan Güvenç sert ve yerden bir vuruşla top ters köşeden ağlara gönderdi.0-2

Dk.34 Geçitkale defansın uzaklaştırmak isterken topu kapan Ümitcan geriye kestiği topla ceza sahası üzerinde buluşan Kağan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.0-3

Dk.40 Sol kanattan gelişen Değirmenlik atağında Kağan’ın pasıyla ceza sahasında tıpla buluşan Arda plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi.0-4

İkinci devreye yine konuk Değirmenlik iyi başladı.

Dk. 56 ilk devrede 2 gol atan Güvenç kendisinin 3. Takımın 5. Golünü atarken, Geçitkale 65. Dakikada Bekircan ile skoru 1 – 5 yaptı.

Dk. 75 Değirmenlik’in gol ayağı Arda bir kez daha sahneye çıkarak skoru 1 – 6 yapan golü Geçitkale ağlarına attı.

Dk. 81 Değirmenlik’te ikinci devre oyuna giren Şükrü’nün ayağından bulduğu golle skoru 1 – 7 yaparken, 83. dakikada Geçitkale golcüsü Baran Derin ile bir gol daha bularak maçın skorunu belirledi. 2 – 7