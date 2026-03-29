Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nde dün gerçekleştirilen polis operasyonunda, sahte olduğu düşünülen banknot ile cep telefonları ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 12.50 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, S.K. (E-45) kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan Ü.Ç. (E-33) ve A.Y.Ç.’nin tasarruflarında sahte olduğuna inanılan paralar bulundu.

Operasyonda, 100’lük banknotlardan oluşan 40 adet Euro, 100’lük banknotlardan oluşan 10 adet Amerikan Doları, 50’lik banknotlardan oluşan 10 adet Amerikan Doları, 200’lük banknotlardan oluşan 36 adet Türk Lirası ile 50’lik banknotlardan oluşan 2 adet Türk Lirası ve 5 adet cep telefonu emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.