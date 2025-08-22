Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, hem altyapı hem eğitim hem de sosyal alanlarda üç önemli ihaleyi sonuçlandırarak bölge halkına hizmeti büyütme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

“Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi İlave Kat Projesi”, “Cihangir-Düzova İlkokulu Ek Derslik Binası Projesi” ve “I. Etap Asfalt İşleri, Asfalt Kaplama ve Yama Yapımı” ihaleleri sonuçlandırıldı, imzalar atıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, üç büyük yatırımın da bölge halkının yaşam kalitesini artıracağını vurgulayarak, “Hem yol altyapımızı güçlendiriyoruz, hem çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için imkânlar sunuyoruz, hem de gençlerimize ve ailelerimize sosyal-kültürel alanlarda daha geniş bir hizmet ağı oluşturuyoruz” dedi.

ÖZLE TÜRKEL SOSYAL AKTİVİTE MERKEZİ BÜYÜYOR

Sosyal ve kültürel yatırımlar çerçevesinde Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi İlave Kat Projesi hayata geçiyor. 004/2025 sayılı ihaleyi KAMTEK Ltd. kazanırken, 950 bin 689,04 Sterlin değerindeki sözleşmeye Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile firma adına Mustafa Kamacıoğlu imza attı. Toplam 1062,49 metrekarelik ek bina ile merkez büyütülecek; kapalı iç bahçe düzenlemesi, başkanlık ofisi, toplantı salonu, bilim ve teknoloji atölyesi, dans ve jimnastik salonları, pilates odası, satranç salonu ve bir derslik kazandırılacak. Proje 270 gün içinde tamamlanacak.

CİHANGİR-DÜZOVA İLKOKULU’NA DA EK DERSLİK BİNASI YAPILIYOR

Eğitim alanında da önemli bir adım atan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Değirmenlik İlkokulu ile Değirmenlik Lisesi’nin ardından Cihangir-Düzova İlkokulu’na da ek derslik binası yapıyor.

Bu alandaki ihaleyi kazanan firma, Rüzgar Asil Adışanlı Construction Ltd. oldu 300 bin 194 Sterlinlik sözleşmeye Başkan Karavezirler ile firma direktörü Ahmet Adışanlı imza attı. İki katlı yeni ek binada idari odalar, arşiv, dört derslik, çok amaçlı salon ve tuvaletler bulunacak. Projenin 180 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

YOLLAR YENİLENİYOR

“I. Etap Asfalt İşleri, Asfalt Kaplama ve Yama Yapımı” ihalesini ise Salih Köroğlu Contruction Şti. Ltd. kazandı. 1 milyon 001 bin 740,50 Sterlin tutarındaki sözleşmeye Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile firma adına Emete Çocuk imza koydu. İhale kapsamında belde sınırları içindeki köy yolları asfaltlanarak yenilenecek, bakım ve onarım çalışmalarıyla trafik ve sürücü güvenliği artırılacak.