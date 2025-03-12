Lefkoşa’da meydana gelen "şiddet tehdidi, cinsel taciz, mülke tecavüz, darp ve rahatsızlık" suçlarından tutuklanan Cengiz Kösenli dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 8 Mart’ta gece saatlerinde eski eşinin evine izinsiz şekilde girdiğini ve burada cinsel taciz ile darp suçlarını işlediğini belirtti.

Zanlının ayrıca eski eşinin yanında bulunan kişiye yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği aktarıldı.

T.E.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek muayene edildiğini belirten polis, yapılan muayene sonucunda sol yanakta ağrı mevcut olduğunun belirlendiğini açıkladı.

ZANLININ ESKİ EŞİNE KARŞI 3 DARP SUÇU VE 1 KEZ DE TELEFONDA TACİZ SUÇU VAR

Polis, aynı gün hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının, 10 Mart tarihinde Dörtyol Karakolu’nda görevli polis ekibi tarafından tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlının, 5 Ağustos 2023 tarihinde yine T.E.’yi darp etmesi ile ilgili olarak ve 2023 yılında işlemiş olduğu telefonda taciz suçu ile ilgili dosyaların tanzim edilerek ileri işleme gidildiğini kaydetti.

Polis, zanlının daha önce 3 kez eski eşine karşı darp suçu ve 1 kez de telefonda taciz suçu işlediğini, ancak T.E.’nin ifade vermekten imtina etmesi sebebiyle mahkemeye sevk edilmediğini açıkladı.

Zanlının şiddete eğilimli bir kişi olup, boşandığı eşine karşı mahkemeye sevki olmayan birçok benzer suçu işlediğini, defalarca uyarılmasına rağmen bu eylemlerine devam ettiğini belirten polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, bu evlilikten olan çocuklarının velayetinin annede bulunduğunu kaydederek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.