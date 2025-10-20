Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, "Yapay Zekâ Kullanarak Anıt Tanıma ve Çok Dilli Turist Rehberliği için Üç Katmanlı Bir Mobil Uygulama" projesini tanıttı.

Gazimağusa Suriçi’nde turist deneyiminin geliştirilmesinin hedeflendiği proje, DAÜ heyetinin Mağusa Suriçi Derneği'ni (MASDER) ziyareti sırasında tanıtıldı.

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Yağlı ve yüksek lisans öğrencisi Mustafa Mehmet Yaman tarafından geliştirilen proje, yerel kültürel mirasın dijital ortamda tanıtımını destekleyecek. Projenin çok dilli ve erişilebilir yapısının ise, “Nitelikli Eğitim” ve “Amaçlar için Ortaklıklar” hedeflerine katkı sağladığı belirtildi. Uygulama, turistlerin kentteki simgelerin fotoğraflarını çekmelerine ve bu görüntülerin yapay zekâ modeli tarafından tanımlanmasına olanak tanıyacak.

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Rizaner, geliştirilen bu çalışmanın, dijital dönüşümün yerel kültürel mirasın korunması ve tanıtımına nasıl entegre edilebileceğini gösteren örnek bir uygulama olduğunu belirtti. Rizaner, "Bilgi teknolojilerinin akıllı şehirler, erişilebilir turizm ve çok dilli dijital rehberlik alanlarında kullanımı, hem toplumsal kapsayıcılığı, hem de kültürel sürdürülebilirliği güçlendirmektedir" dedi.

Rizaner, fakültenin en öncelikli hedefleri arasında topluma doğrudan değer kazandırmanın yer aldığını belirterek, bu tür projelerin DAÜ ile Gazimağusa şehri arasındaki organik bağları daha da güçlendirdiğini ifade etti.