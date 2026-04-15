Karayolları Dairesi, Dağ Yolu güzergâhında Acapulco kavşağı ile Beşparmak Bufavento Restoran arasındaki bölümde bugünden itibaren yol yapım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Lefkoşa–Gazimağusa ayrımı / Değirmenlik / Girne–Esentepe ayrım yolu (Dağ Yolu) güzergâhında, 8+900 ile 19+300 kilometreleri arasındaki anayolda yol yapım çalışmalarına bugün başlandı.

Yol yapım çalışmaları süresince bu yolu kullanacak sürücülerin, ikinci bir duyuruya kadar can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”