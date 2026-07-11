Öztürkler, Cumhurbaşkanı Erhürman'a tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hastaneye gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Öztürkler, Erhürman'ın hastaneye kaldırılmasından itibaren yetkililerden telefon ile devamlı bilgi aldığını belirterek, "Şimdi de yakından görmek üzere bir ziyaret etmek istedim." diye konuştu.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olmasına sevindiklerini, hastaneye geçmiş olsun dileklerini bizzat söylemek üzere geldiğini söyledi.

Hastane çıkışında ise Erhürman'ı gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu aktan Öztürkler, "Tüm hastane önünde bekleyen arkadaşlara Cumhurbaşkanımız selamlarını gönderdi." dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, ziyaret sırasında hastane yetkililerinden de Erhürman'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.