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Cumhurbaşkanı Tatar, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tatar, eski Rum lider Nikos Anastasiadis ve Rum heyet ile de görüştü
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Ümit Şeyhun
18.03.2025 - 13:00
Okunma Süresi: 1 Dk
Tatar
Masa Tenisi Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası düzenlendi
Büyükler Liginde smaçlar bu hafta şampiyonluk için atılacak
MHK kurmayları tempoyu düşürmüyor
Web Editör
Ümit Şeyhun
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