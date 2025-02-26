 Meteoroloji Dairesi yarın ve cuma sabahı da yer yer don beklendiğini duyurdu. Yeni haftada hava sıcaklığı 19 dereceye kadar yükselecek. 

Meteoroloji Dairesi'nin 5 Mart’a kadarki tahminlerine göre, yarın sabah yer yer don; 28 Şubat Cuma sabah saatleri yer yer don öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak; 1 Mart Cumartesi de öğleye kadar yer yer hafif sağanak bekleniyor. Periyodun geriye kalan kısmında hava bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Denizlerde Batı Taurus'ta fırtınanın devam etmesi bekleniyor Denizlerde Batı Taurus'ta fırtınanın devam etmesi bekleniyor

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, periyodun son günlerinde ise zaman zaman kuvvetli esecek.