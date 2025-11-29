Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Olağanüstü Kurultayı, pazar günü yapılıyor.

Üç adayın yarışacağı kurultay, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak.

Kurultayda; Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli genel başkanlık için yarışacak.

Olağanüstü Kurultay gündeminde; açılış, divanın oluşturulması, karar tasarılarının okunması ve görüşülmesi, genel başkan adaylarının tanıtımı ve genel başkan seçimi yer alacak.

Kurultay öncesinde adaylar, ülke genelinde düzenlenen tanıtım etkinlikleriyle partililerle buluşmuştu.

Öte yandan CTP'nin yarın yapılacak Olağanüstü Kurultay'ı öncesi “Aday Tanıtım Programı”nın sonuncusu önceki akşam Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

CTP başkan adayları, “ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak iradenin CTP’de olduğu mesajı verdi.

Etkinlikte, CTP'nin üç genel başkan adayı Erkut Şahali, Asım Akansoy ve Sıla Usar İncirli ülkedeki çok yönlü çöküşe karşı CTP’nin örgütlü yapısı, siyasal birikimi ve toplumsal desteğiyle hazır olduğunu vurguladı. Konuşmalarda ortak mesaj, Kıbrıs Türk halkının kaderine terk edilmediği; adaletin, demokrasinin, barışın ve sosyal devlet düzeninin ancak güçlü, kararlı ve tek başına bir CTP iktidarıyla yeniden kurulabileceği oldu.

CTP, tüm üyelerini ve destekçilerini yarın saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak Olağanüstü Kurultay'a davet etti.

Parti yönetimi, kurultayın bir iç seçim olmanın ötesinde “Ülkenin yeniden ayağa kalkma iradesinin buluştuğu gün” olacağını belirtti.