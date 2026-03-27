Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ülke ekonomisi ile Ortadoğu’daki savaşın yarattığı ekonomik etkiler ele alındı; taraflar karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ekonomi politikalarını ve çözüm önerilerini paylaştı.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye milletvekilleri Devrim Barçın, Filiz Besim, Fikri Toros ve Teberrüken Uluçay ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Murat Şenkul eşlik etti. KTTO heyetinde ise Oda Başkanı Turgay Deniz, Yönetim Kurulu Üyeleri Omaç Cin, Ali Başman ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri hazır bulundu.