Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 30 Kasım’da düzenlenecek olağanüstü kurultay öncesi ilk ilçe buluşmasını Lefke’de yaptı.

Etkinlikte üç genel başkan adayı; Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali ve Asım Akansoy ülkenin içinde bulunduğu çok yönlü krizden çıkışın ancak örgütlü, kapsayıcı ve kararlı bir CTP iktidarıyla mümkün olduğunu savundu.

CTP’den verilen bilgiye göre, konuşmalarda, mevcut düzenin sürdürülemez olduğu, toplumun yeniden ayağa kalkması için CTP’nin sorumluluğunun büyüdüğü ve kurultay sürecinin bir parti içi yarıştan öte, ülkenin geleceğini yeniden kurma iradesinin ortaya konduğu bir dönemeç olduğu savunularak, birlikteliğin pekiştirilmesi vurgusu yapıldı.

-Sarıyer: “Değişimin adresi CTP’dir”

Başkan adaylarından önce söz alan CTP Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer, ülkede yönetim boşluğu olduğunu savunarak yasaların ciddiye alınmadığı, kurumların dağıldığı, eğitimden sağlığa her alanda derin bir çürümenin yaşandığını iddia etti.

Sarıyer, tüm olumsuzluklara rağmen Kıbrıs Türk halkının karanlığa mahkûm olmadığını belirterek, “Bu ülkeyi ayağa kaldıracak örgütlü güç CTP’dir” dedi.

Son cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın yüzde 63’lük destekle çok net bir mesaj verdiğini söyleyen Sarıyer, bu iradenin “Bu ülkeyi yönetmeye hazırım” diyen toplumsal kararlılığın yansıması olduğunu kaydetti.

Sarıyer, 30 Kasım’daki olağanüstü kurultayın bir iç seçimden ibaret olmadığını söyleyerek, “Ülkenin yeniden ayağa kalkma iradesinin ortaya konduğu kritik bir dönemeç” olduğunu belirtti.

-İncirli: “CTP bu ülkenin vicdanıdır; 2026 iktidar yılı olacak”

Sıla Usar İncirli konuşmasında, Lefke’nin tarihî ve kültürel önemine vurgu yaparak, bölgenin uzun süredir "üvey evlat muamelesi gördüğünü" savundu.

Merkezi yönetimin kararlı politikalarıyla üretimden eğitime kadar tüm sorunları çözebileceğini belirten İncirli, CTP’nin 55 yıllık mücadele ve birikiminin, bu ülkenin iradesi ve vicdanı olduğunu söyledi.

2026’nın CTP’nin iktidara geleceği yıl olacağını söyleyen Usar İncirli, çözüm yönünde oluşan yeni fırsatların ancak güçlü bir CTP hükümetiyle değerlendirilebileceğini öne sürdü.

Usar İncirli, parti komitelerinin daha etkin çalışacağını, tüm örgüt yapısının aktif siyasetin içinde olacağını kaydederek, “CTP yeniden halk hareketlerine öncülük edecek. Adaleti, eşitliği ve kalkınmayı cesur kararlarla sağlayacağız,” şeklinde konuştu.

-Şahali: “Bu ülkeyi yeniden toparlayacak irade yalnızca CTP’dedir”

Erkut Şahali de 19 Ekim’deki yüzde 63’lük halk desteğinin CTP’nin yönetme kapasitesine duyulan güvenin açık göstergesi olduğunu belirterek, ilk seçimde bu desteğin yeniden yakalanabileceğini söyledi.

Ülkenin ağır bir yönetim krizi içinde olduğunu savunan Şahali, kamu ihalelerindeki çöküş, baraka sınıflar, yarım kalan hastane projeleri ve büyüyen bütçe açığının mevcut hükümetin “ülkeyi yönetemediğini” gösterdiğini öne sürdü.

“Kamu reformu ertelenemez” diyen Şahali, kamunun insan kaynağını tükettiğini ve liyakatsizliğe teslim edildiğini iddia ederek, CTP’nin geçmişte sağlık, enerji ve eğitimdeki tüm büyük yatırımların altında imzası olduğunu söyledi.

Şahali, “Yeni dönemde toplumsal kaynakları seferber edecek irade yine CTP’dedir” dedi.

-Akansoy: “CTP içine kapanmayacak, büyüyerek yürümeye devam edecek”

Asım Akansoy ise konuşmasında, son seçimde ortaya çıkan yüzde 63’lük farkın tesadüf değil, toplumsal bir değişim iradesi olduğunu söyleyerek, üç adaylı bu kurultayın CTP’yi büyüteceğini ifade etti.

Başarıyı getiren politikanın çatışmadan uzak, toplumla bütünleşen kapsayıcı siyaset olduğunu belirten Akansoy, “ 'Ben yaptım oldu' dönemi bitti. Bu ülke artık birlikte karar almak zorunda” dedi.

Tüm paydaşlarla, sendikalarla ve ekonomik örgütlerle ortak çalışma yürütülmesinin şart olduğunu söyleyen Akansoy, CTP’nin hem iç politikada hem de Kıbrıs sorununda belirleyici rol üstleneceğini kaydetti.

Çözüme hazırlığın ancak AB normlarında, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısıyla mümkün olacağını söyleyen Akansoy, “Kamu reformu ülkenin can damarıdır. Bakanlık ve müsteşarlık yapıları dahil tüm sistem yenilenmeli” diyerek, nüfus ve vatandaşlık politikasının öncelikli olduğunu vurguladı.