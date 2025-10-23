Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “KKTC Türkiye’nin 82. ili olmalı” açıklamasına tepki göstermesine sert sözlerle karşılık verdi.

Yalçın, CTP'yi şımarmakla suçlayarak sosyal medya paylaşımında şunlara yer verdi:

"CTP'den gelen açıklamada, Sayın Genel Başkanımız ve MHP 'ye yönelik saygısız ve üsttenci bir dil kullanılmıştır. Bu hadsizliği şiddetle kınıyoruz. Çok erken şımaran CTP'ye ve Türkiye’nin iradesinden kendini soyutlamaya çalışan bilimum gafillere şunu hatırlatıyoruz: Türk ordusu Kıbrıs Türklerini Rum ve Yunan mezaliminden siz evcilik oynar gibi devletçilik oynayasınız diye kurtarmamıştır.

Kıbrıs Türklüğünün geleceğinin Rum kesiminin tekelci egemenlik hayalleri ile İsrail’in gizli emellerine feda edilmesine seyirci kalmayacağız. AB yardımlarına konacağım diye Kıbrıs Türklüğünün haysiyet ve şerefinin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmayacağız. Büyük Türk milliyetçisi Atatürk’ün, "Türkiye’nin güney sınırlarının güvenliği Kıbrıs’tan geçer." şeklindeki vasiyeti, cümle heveskârların kulaklarına küpe olmalıdır."