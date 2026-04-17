Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de yayımlanan, Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu “Sabah Postası” programına konuk oldu.

Programda ilk olarak genel grev ve eylemlere neden olan hayat pahalılığı tasarısı hakkında konuşan Arıklı, sendikalar ve muhalefetle pazartesi gününden önce görüşeceklerini ifade etti.

İstişare sürecinin sürdüğünü ve olumlu bir noktada olduklarını belirten Arıklı, başbakan vekili ve beraberindeki ekibin muhalefet ve sendikalarla görüşeceğini, cumartesi günü ise Antalya Diplomasi Forumu’ndan erken dönüşün ardından hükümet ortaklarıyla yeniden bir araya gelerek yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

Bu gelişmelerin muhalefet ve bazı sendikalar tarafından erken seçim için bir araç olarak kullanıldığını ileri süren Arıklı, maaşların ödenebilmesi için bu ay acil 7,5 milyar TL, gelecek ay ise 3,5-4 milyar TL kaynak bulunması gerektiğini belirterek, “Erken seçim isteyenler bu finansmanı nasıl bulacak?” diye sordu.

Kamu personeli maaşlarının aylık yaklaşık 12 milyar TL’lik bir gider kalemi olduğunu, buna karşın gelirlerin 9 milyar TL civarında seyrettiğini ve düşmesinin beklendiğini ifade eden Arıklı, “Her ay açık veren bir ekonomide CTP gelse ne yapacak?” sorusunu yöneltti.

"2022 YILINDA KAMU PERSONEL GİDERLERİ 4 MİLYAR TL'YDİ, BUGÜN İSE 12 KATINA ÇIKARAK 52 MİLYAR TL OLDU; CTP GÖREVE GELDİKTEN 6 SONRA DAHA ÖNCE YAPTIĞI GİBİ KAÇACAKTIR"

Yerel bankalardan borçlanılmayacağını da belirten Arıklı, CTP’nin göreve gelmesi durumunda en iyi ihtimalle 3 ay boyunca “enkaz edebiyatı” yapacağını, ancak 6 ay içerisinde "daha önce yaptıkları gibi" görevden çekileceğini ileri sürdü.

2022 yılında 4 milyar TL olan kamu personeli giderlerinin bugün 52 milyar TL’ye çıkarak yaklaşık 12 kat arttığını kaydetti.

Erken genel seçim takvimine ilişkin de konuşan Arıklı, en uygun tarihin ekim ayının ilk haftası olduğunu ifade etti. Hükümetin zor da olsa ekime kadar süreci götürebileceğini, aksi durumda bunun ağır bir fatura doğuracağını söyledi.

Seyrüsefer ücretlerine ilişkin bir af çalışması yürüttüklerini de belirten Arıklı, konuya ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağını ifade etti.

Öte yandan Erhan Arıklı’nın Kıbrıs Postası ekranlarında ekonomik tablo ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne (CTP) yönelik eleştiriler içeren açıklamalarının ardından, Kıbrıs Postası’nın açıklamalarla ilgili sosyal medya paylaşımına yaptığı yorum da dikkat çekti.

Arıklı, CTP’den gelecek yanıtların öngörülebilir olduğunu savunarak, “Ben CTP’den gelecek klasik sloganvari cevabı biliyorum: ‘Biz geleceğiz. Yolsuzlukları, peşkeşi önleyeceğiz. Otellere ve üniversitelere verilen teşvikleri kaldıracağız. Bu şekilde ekonomiyi düzelteceğiz’” ifadelerini kullandı.

Bu tür söylemlerin kamuoyunda karşılık bulduğunu belirten Arıklı, buna karşın ekonomik sorunların çözümü için somut ve sayısal planların ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Aylık ortalama 3 milyar TL civarında bütçe açığı bulunduğunu ifade eden Arıklı, CTP’nin bu açığı nasıl kapatacağını net verilerle açıklaması gerektiğini belirterek, “Bu bütçe açığını somut rakamlarla nasıl kapatacaklarını vatandaşa izah etmeliler” dedi.