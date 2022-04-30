Vaka sayısında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 6 bin 744 test sonucunda 75 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Vakaların 54’ü Lefkoşa, 8’i Girne, 11’i Gazimağusa, 2’si Güzelyurt bölgesinden.
965 hastanın tedavisi devam ederken, Pandemi merkezi’nde 15, yoğun bakımda ise 2 hasta var.
30 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6744
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 75
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.775.332
Toplam Vaka Sayısı: 93.626
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.428
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 965
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15
Karantinadaki Vaka Sayısı : 948
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :