Vaka sayısı düşmüyor

Ülkede bugün yapılan toplam 9 bin 124 testle 26'sı Lefkoşa, 15'i Girne, 13'ü Gazimağusa, 8'i Güzelyurt, 7'si Lefke'de toplam 69 vaka saptandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Covid 19'da bugünkü durum şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı 9124.

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı 69.

Yapılan Toplam Test Sayısı 6.830.472.

Toplam Vaka Sayısı 94.032.

İyileşip Taburcu Edilen toplam Vaka Sayısı 93.195.

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 603.

Pandemi Merkezi'ndeki Hasta Sayısı 5.

Karantinadaki Vaka Sayısı 597.

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 236.

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 1"