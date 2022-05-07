banner762
banner815
Gençler Birliği ikinci devrede kendine geldi
Gençler Birliği ikinci devrede kendine geldi
8 0
Annelerimizi unutmayalım
Annelerimizi unutmayalım
33 0
 
 “Kıtlık çanları çalmaya başladı”
 “Kıtlık çanları çalmaya başladı”
26 0
Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi
Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi
15 0
Birer puanla bitirdiler
Birer puanla bitirdiler
26 0
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
34 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
21 0
banner797
banner794

Vaka sayısı düşmüyor

banner476

banner825
Vaka sayısı düşmüyor

Ülkede bugün yapılan toplam 9 bin 124 testle 26'sı Lefkoşa, 15'i Girne, 13'ü Gazimağusa, 8'i Güzelyurt, 7'si Lefke'de toplam 69 vaka saptandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Covid 19'da bugünkü durum şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı 9124.
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı 69.
Yapılan Toplam Test Sayısı 6.830.472.
Toplam Vaka Sayısı 94.032.
İyileşip Taburcu Edilen toplam Vaka Sayısı 93.195.
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 603.
Pandemi Merkezi'ndeki Hasta Sayısı 5.
Karantinadaki Vaka Sayısı 597.
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 236.
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 1"

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.