Test sayısı düşüyor, vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 16.135 olup, 216'sı yerel 273 pozitif vakaya rastlanırken, 3 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 1 kişisi yurt dışından ülkemize gelirken, 56 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 216 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 78 kişisi Lefkoşa, 63 kişisi Girne, 42 kişisi Gazimağusa, 12 kişisi Güzelyurt, 13 kişisi İskele, 8 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
1 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.135
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 273
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 56
Yerel Vaka Sayısı: 216
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 340
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.135.307
Toplam Vaka Sayısı: 29.144
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.887
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3155
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3054
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 104
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8201
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 557
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 567
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