Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlı Leonard Chukwuemeka dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde, polis ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Leonard Chukwuemeka’nın kullanımında bulunan ME 401 plakalı araç durdurularak konu araç içerisinde yapılan aramada toplam 13 paket alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilip emare olarak alındığını ve suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlının ikametgahında mahkeme emri gereği yapılan arama neticesinde 1 adet yine alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, kağıt parçalarının üzerinde parmak izi incelemesi başlatıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.