LTB’den yapılan açıklamaya göre kurslar, Çocuk Yogası, Sanata İlk Adım, Renkli Taşlar Mozaik Atölyesi, Dikkat Geliştirme Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları, Yaratıcı Ahşap Atölyesi, Sosyal Beceri ve İletişim Atölyesi, Küçük Eller, Büyük Tatlar Mutfak Atölyesi ile Hip Hop Modern Dans kategorilerinde olacak.

Kayıtlar, 20 Haziran Cuma günü itibari ile başlayacak ve mesai saatlerinde LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde (Deniz Plaza arkası) yapılacak.

LTB yaz kursları şöyle:

Çocuk yogası:

Eğitmen: Esra Ayalp Cabacaba

Yer: Merkez Lefkoşa

6-9 yaş

Her çarşamba, saat 09.00-10.00

Ücret: 3.000 TL (8 hafta)

Sanata ilk adım:

Eğitmen: Ayhatun Ateşin

Yer: Alashia Inn Sanat Atölyesi

6-10 yaş

Her salı, saat 10.00-11.00

Ücret: 3.700 TL (malzeme dahil, 6 hafta)

Renkli Taşlar Mozaik Atölyesi:

Eğitmen: Ayhatun Ateşin

Yer: Alashia Inn Sanat Atölyesi

7-14 yaş

Her çarşamba, saat 10.00-11.00

Ücret: 3.700 TL (malzeme dahil, 6 hafta)

Dikkat Geliştirme Atölyesi- Akıl ve Zeka Oyunları:

Eğitmen: Nedret Alkım (Uzm. Psikolojik Danışman, Dikkat Geliştirme Uzmanı)

Yer: Merkez Lefkoşa

6-9 yaş

Her çarşamba, 10.00-11.00

Ücret:3.000 TL (8 hafta)

Yaratıcı Ahşap Atölyesi:

Eğitmen: Aslı İzveren, Cuco Toys& Crafts

Yer: Ltb Dayanışma ve Eğitim Merkezi

6-11 yaş

Her perşembe, 10.00-11.00

Ücret:3.700 Tl (6 hafta)

Sosyal Beceri ve İletişim Atölyesi:

Eğitmen: Gamze Tekin (Uzm. Psikolojik Danışman) Zehra Ballı Örel (Uzm. Özel Eğitim Öğretmeni)

Yer: Ltb Dayanışma ve Eğitim Merkezi

8-13 yaş

Her salı, 11.00-12.00

Ücret:3.000 TL (8 hafta)

Küçük Eller, Büyük Tatlar Mutfak Atölyesi

Eğitmen: Buğse Arbaş Yücel

Yer: Ltb Dayanışma ve Eğitim Merkezi

8-11 yaş

Perşembe, 10.00-11.00

Ücret: 3.700 TL (malzeme dahil, 8 hafta)

Hip Hop Modern Dans

Eğitmen: Bekir Şimşek

Merkez Lefkoşa

5-8 yaṣ - cuma 10.00-11.00,

9-13 yaş - cuma 11:30-12:30

Ücret:3.000 TL (8 hafta)



