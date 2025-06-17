LTB’den yapılan açıklamaya göre kurslar, Çocuk Yogası, Sanata İlk Adım, Renkli Taşlar Mozaik Atölyesi, Dikkat Geliştirme Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları, Yaratıcı Ahşap Atölyesi, Sosyal Beceri ve İletişim Atölyesi, Küçük Eller, Büyük Tatlar Mutfak Atölyesi ile Hip Hop Modern Dans kategorilerinde olacak.
Kayıtlar, 20 Haziran Cuma günü itibari ile başlayacak ve mesai saatlerinde LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde (Deniz Plaza arkası) yapılacak.
LTB yaz kursları şöyle:
Çocuk yogası:
Eğitmen: Esra Ayalp Cabacaba
Yer: Merkez Lefkoşa
6-9 yaş
Her çarşamba, saat 09.00-10.00
Ücret: 3.000 TL (8 hafta)
Sanata ilk adım:
Eğitmen: Ayhatun Ateşin
Yer: Alashia Inn Sanat Atölyesi
6-10 yaş
Her salı, saat 10.00-11.00
Ücret: 3.700 TL (malzeme dahil, 6 hafta)
Renkli Taşlar Mozaik Atölyesi:
Eğitmen: Ayhatun Ateşin
Yer: Alashia Inn Sanat Atölyesi
7-14 yaş
Her çarşamba, saat 10.00-11.00
Ücret: 3.700 TL (malzeme dahil, 6 hafta)
Dikkat Geliştirme Atölyesi- Akıl ve Zeka Oyunları:
Eğitmen: Nedret Alkım (Uzm. Psikolojik Danışman, Dikkat Geliştirme Uzmanı)
Yer: Merkez Lefkoşa
6-9 yaş
Her çarşamba, 10.00-11.00
Ücret:3.000 TL (8 hafta)
Yaratıcı Ahşap Atölyesi:
Eğitmen: Aslı İzveren, Cuco Toys& Crafts
Yer: Ltb Dayanışma ve Eğitim Merkezi
6-11 yaş
Her perşembe, 10.00-11.00
Ücret:3.700 Tl (6 hafta)
Sosyal Beceri ve İletişim Atölyesi:
Eğitmen: Gamze Tekin (Uzm. Psikolojik Danışman) Zehra Ballı Örel (Uzm. Özel Eğitim Öğretmeni)
Yer: Ltb Dayanışma ve Eğitim Merkezi
8-13 yaş
Her salı, 11.00-12.00
Ücret:3.000 TL (8 hafta)
Küçük Eller, Büyük Tatlar Mutfak Atölyesi
Eğitmen: Buğse Arbaş Yücel
Yer: Ltb Dayanışma ve Eğitim Merkezi
8-11 yaş
Perşembe, 10.00-11.00
Ücret: 3.700 TL (malzeme dahil, 8 hafta)
Hip Hop Modern Dans
Eğitmen: Bekir Şimşek
Merkez Lefkoşa
5-8 yaṣ - cuma 10.00-11.00,
9-13 yaş - cuma 11:30-12:30
Ücret:3.000 TL (8 hafta)