Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Postası Web TV'de yayınlanan ve Gökhan Altıner'in hazırlayıp sunduğu Sabah Postası isimli programa katılarak, 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dinçyürek, sonucun paylaşılacağını söyledi.

Hakan Dinçyürek, konunun hassasiyetine dikkat çekerek, çocuğun ölüm sebebinin henüz netleşmediğini, buna rağmen sağlık çalışanlarını hedef alan suçlamaların doğru olmadığını vurguladı.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Dinçyürek, “Yaşamın içinde hastalık da var, ölüm de. Bizim görevimiz, müracaat eden hastayı en iyi şekilde değerlendirip sağlığına kavuşturmak hedefindeyiz.” dedi.

Dinçyürek, esas ilgilendikleri noktanın bu ölümler içinde bir hata ya da ihmal olup olmadığı olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, olayın ardından çeşitli kesimlerden gelen yorumlara tepki göstererek, “Çocuğun kesin ölüm sebebi belirlenmeden sağlık çalışanlarını hedef alan bir ortam yaratıldı. Bu yorumları yapanların kaçta kaçı hastanın durumunu gerçekten bilerek bu suçlama ve bedduaları yapıyor? Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oldular” ifadelerini kullandı.

“Biri çıksın ve bana bu çocuğun ölüm sebebini açıklasın.” diyen Dinçyürek, birçok hekimin hastayı gördüğünü ve müdahalede bulunduğunu söyledi. İlk otopsi sonucunda hâlâ kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini belirten Dinçyürek, “Bunun konulabilmesi için numune alındı ve tetkik için gönderildi. Ayrıca genetik bir anomali olma ihtimaline karşı da genetik araştırma yapılıyor.” şeklinde konuştu.

Kamuoyunda yer alan “sapasağlam çocuk öldü” şeklindeki yorumlara değinen Dinçyürek, “Bu bilgiye sahip değilsiniz ya da art niyetlisiniz böyle konuşuyorsanız. Hiçbir sağlık çalışanı kendisinden yardım isteyen bir hastayı göz ardı etmez” ifadelerini kullandı.

Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nin yoğunluğuna da değinen Dinçyürek, “Nalbantoğlu’nun ilgili biriminde 10 ay içinde 60 bin çocuk muayene edildi, 2 binin üzerinde ameliyat yapıldı, yüzlerce yeni doğan yoğun bakımda tedavi edildi. Bu kadar başarılı ve koordineli çalışan sağlık personeline karşı, ihmal iddialarının bilimsel olarak açıklanmadan gündeme getirilmesi doğru değil. Bu aileye de yanlış mesajlar verir. Bekleyin, önce neden öldüğü ortaya çıksın” diye konuştu.

Olayın seyrine ilişkin bilgi de paylaşan Dinçyürek, “Hekimlerin bana anlattığına göre, çocuk acile müracaat ettiğinde kasılmaları vardı. Tetkikleri yapıldı, şuuru ve oryantasyonu tam değildi. Hekimler ciddi olduğunu söylemiş, yatması gerektiğini de belirtmiş. Ancak aile, imza vererek çocuğu eve götürmüş" dedi.

Dinçyürek, "Problem çözülmediği için yeniden hastaneye geliyorlar. Bu tablo basit değildi, bu nedenle Nalbantoğlu’na transfer ediliyor. Lekoşa Devlet Hastanesi Çocuk Birimi çok daha donanımlıdır” dedi.

Dinçyürek, kalp durmasına ilişkin ayrıntı vererek, “Çocuğa yapılan tetkikler sonucunda kalp ani şekilde duruyor. Kalp herhangi bir bedende durduğunda, yarım saate kadar dışarıdan destekle çalıştırılabilir ama bu çocuğun kalbi hiç çalışmadı" ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, "Bunun nedeni araştırılacak. Göğüs kafesinde bezeler tespit edildi, bunlardan da numune alındı. Bu bezeler enfeksiyonu akla getiriyor. Patoloji ve genetik sonuçlar geldiğinde durum netleşecek” ifadelerini kullandı.

Çocuğun beyin iltihabı geçirmiş olabileceğini de belirten Dinçyürek, “Doktorların yorumuna göre bu çocukta beyin iltihabı olma olasılığı var. Tüm bulguların ölüm sebebi, şekli ve gidişiyle ilgili artı ve eksileri masaya yatırılmalı, o zaman konuşulmalı” dedi.