Manchester City transferde hız kesmiyor. Mavi beyazlılar bu sezon üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Ada kulübü son olarak Porto'da forma giyen İspanyol orta saha Nico Gonzalez'le 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Manchester City 23 yaşındaki oyuncu için Portekiz kulübüne 60 milyon euro ödedi.

Bu bonservis bedelinin 24 milyon eurosu genç futbolcunun ilk kulübü Barcelona'nın kasasına girecek. Nico Gonzalez bu sezon Porto'da 29 maçta 7 gol 6 asist üreterek adından söz ettirdi.

İspanyol futbolcu Manchester City'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü oyuncu oldu.

Mavi beyazlılar daha önce Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush'u, Lens'ten Abdukodir Khusanov'u ve Palmeiras'tan Vitor Reis'i renklerine bağladı.

Manchester City bu 4 transfer için toplam 212 milyon euro harcadı.