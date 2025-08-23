Girne’nin Ciklos mevkiinde önceki gün çıkan ve 8 dönüm arazinin küle döndüğü yangının sebebi polis soruşturmasıyla ortaya çıktı.

Saat 09.30 sıralarında Lefkoşa-Girne ana yolunda seyir halinde bulunan 23 yaşındaki Türkmenistan vatandaşı Azizjan Jorayev, yönetimindeki aracın frenlerinin aşırı kullanımı sonucu fren ve disk mekanizması patladı. Patlama ile kopan parçaların yol kenarındaki kuru otların üzerine düşerek tutuştuğu ve yangına neden olduğu belirlendi.

Olayın ardından sürücü Azizjan Jorayev tutuklandı ve dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zanlının yönetimindeki UA 957 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, fren ve disk mekanizmasının patlaması sonucu Ciklos mevkisinde yangın çıkmasına sebebiyet verdiği ortaya çıktı.

Polis, zanlının 'İhmalkar eylemde bulunma' ve 'yangına sebebiyet verme' suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının kullanımında bulunan UA 957 plakalı aracın fren ve disk mekanizmasının patlaması sonucu kopan parçaların güzergah üzerine atıldığını emarelerin bulunduğunu ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının yerleşik biri olduğunu belirterek davaları görüşülenceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 400 bin TL'lik kefalet senedi imza ederek serbest yargılanmasına emir verdi.