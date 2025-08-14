Haravgi gazetesi, hukuka aykırı ihmalle (kusurlu ihmal) ölüme sebep olma, görevi kapsamında gerekli kontrolleri yapmama ve önlem almama gibi hususlarda suçlu bulunan iki gardiyanın savunma avukatı İlias Stefanu’nun, müvekkillerinin diğer sanıklarla eşit muameleye tabi tutulmadığı gerekçesiyle itiraz ettiğini ve cinayete doğrudan müdahil olan diğer sanıklardan daha ağır ceza almamalarını talep ettiğini yazdı.

Haberde, diğer sanıkların avukatlarının da cezaların, ailevi koşulların ve sabıka geçmişi olmamasının göz önünde bulundurularak, hesaplanmasını talep ettikleri kaydedildi.