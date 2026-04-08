Gönyeli’de, “Sessiz Takip Operasyonu” kapsamında 3 kilo 596 gram hintkeneviri ile 622 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Sessiz Takip Operasyonu” kapsamında, 3 kilo 596 gram ağırlığında hintkeneviri ile 622 gram kokain ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında V.I.S.(E-38) ve B.B.(E-28) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.