Akaryakıta zam kararı, hayvancılık ve tarım sektörlerinde büyük bir tepkiyle karşılandı.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) hükümete sert uyarılarda bulundu.

Hayvan Üreticileri Birliği, yem, elektrik ve nakliye giderlerinin “arşa çıktığı” bir dönemde yapılan zammın, hayvancılığı bitme noktasına getireceğini belirtti. Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Mehmet Nizam ise, tarlaların işlenme hazırlığının yapıldığı en kritik dönemde gelen bu artışın, tarımsal üretime doğrudan darbe vurduğunu ve çiftçileri ağır bir yük altına ittiğini ifade etti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde akaryakıta zam yapılmasının üreticiyi daha da zor duruma düşürdüğünü söyleyerek, “Cebimizdeki son parayı da aldılar, meydanlara çıkmaktan başka çaremiz kalmadı” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimi, Çiftçiler Birliği’nden temsilcilerin de desteğiyle dün birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, üretimin batma noktasına geldiğini belirterek eylem uyarısı yaptı.

Birlik Başkanı Adil Onalt, küçükbaş hayvanlar için hibe arpa verilmediğini, kuzuyla oğlağın satılmadığını, büyükbaş hayvanlara kaba yem temininde ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

Ekim için tarlada olan çiftçilerin akaryakıt zammıyla sarsıldığını belirten Onalt, üretimin her alanında zorluk yaşandığını ancak hükümetin de Tarım Bakanı’nın da sorunlara duyarsız kaldığını savundu.

Üreticilerin tarla sürmek için de, hayvanlara yem bulmak için de ciddi rakamlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Adil Onlat, “Bu şartlarda nasıl ayakta duracağız? Üretime sahip çıkmazsak Cuma namazımızda selâmızı okuyacaklar” dedi.

Üreticiyi çok zor günlerin beklediğini de savunan Onalt, haftalardır, aylardır üretimdeki sıkıntıları, üreticilerin sorunlarını dile getirdiklerini kaydederek, “Yok cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı, yok hükümet bozulacaktı derken şimdi de ‘2026 bütçesini bekleyim’ deniyor… Her gün bir tiyatro…” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki nüfusu bilmeden zaten planlı üretimden söz edilemeyeceğini de kaydeden Onalt, “Gidişat kötü. Bu kadar beceriksizliğe rağmen ayakta duruyorsa bence bu üreticinin heykeli dikilmeli” diye konuştu.

Büyük eylemin, meydanlara inmenin zamanının geldiğini ifade eden Onalt, sivil toplum örgütleriyle istişarelere başlayıp toplumsal mutabakat arayacaklarını belirtti.