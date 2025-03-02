Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, uyguladıkları doğru destekler ve tarım sigortası kapsamının genişletilmesi sayesinde tarımsal üretimin büyüdüğünü belirtti.

Bakan Çavuş, TAK’a yaptığı açıklamada tarımı sürdürülebilir kılmak için destekleri devamlı güncellediklerini, destekleri belirlerken de verimliliğin nasıl arttırılacağını da düşündüklerini, bunun yanında Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamını da sürekli genişleterek üreticiye güven verdiklerini kaydetti.

-Küçükbaşta 330 binden 420 bine

Büyükbaş hayvancılıkta verimliliği arttırma politikalarıyla 2023’te 64 bin olan büyükbaşın 2024’te 72 bine çıktığını belirten Çavuş, büyükbaş süt rekoltesinde de yüzde 9.5 büyüme kaydedildiğini söyledi.

Küçükbaş sayısının 2023’te 330 bin olduğunu, doğru desteklemelerle 2024’te 420 bine çıktığını, Süt Endüstrisi Kurumu tarafından toplanan küçükbaş süt miktarında da yüzde 10.5 artış yaşandığını kaydeden Çavuş, bu büyümeyi, girdi maliyetlerini düşüren ve verimliliği arttırmayı teşvik edici politikalarla sağladıklarını belirtti.

Çavuş, küçükbaşta kaba yem üretimini teşvik için alan bazlı destekleri arttırmaları, akaryakıt desteğini devam ettirmeleri, sertifikalı tohum kullanımına desek vermeleri, sıfır faizli yem ve hibe arpa desteklerinin girdi maliyetlerini düşürdüğünü kaydetti.

Diğer taraftan, kilo başı süt desteğini 2024’te 6 TL’ye, 2025’te ise 10 TL’ye çıkartarak küçükbaş yetiştiricilerini süt sağımına teşvik ettiklerini kaydeden Çavuş, bunun yanında PDO’lu çiftlik işletmelerine ek süt teşviği verdiklerini, bu teşvik sayesinde PDO sertifikası alan çiftlik sayısının 24’e yükseldiğini söyledi.

-Yaş sebze 5400 dönüme çıktı

Yaş sebze için geçmişte sadece yılda bir kez destek verildiğini bunu ikiye çıkardıklarını belirten Çavuş, fide desteğini getirerek kayıtlılığı arttırdıklarını, 2024’te açıkta yetiştirilen yaş sebze ekim alanının bin 400 dönüm artarak 5 bin dört yüz dönüme çıktığını belirtti.

Hüseyin Çavuş şöyle dedi:

“2022’de 2800 ton domates ithal edildi, 2023’te 2200 ton, 2024’te 608 ton ithal ettik. Bu da üretimi doğru desteklerle büyütüp sürdürülebilir bir yapı getirdiğimizi gösteriyor. Bu büyüyen üretimi de sigorta kapsamını genişleterek garanti altına aldık”

-Patates ekimi 360 tondan 750 tona

Patates konusuna da değinen Çavuş, “2022’de 360 ton, 2023’te 500 ton, 2024’te 600, bu yıl 750 ton ekilecek. Burada da büyüme var. Bu da doğru destekleme politikası sayesinde oldu. Akaryakıta daha doğru bir destek getirdik. Gübreye ve alan bazına doğru destek veriliyor. Yüzde yüzün üzerinde bir büyüme var” dedi.

Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden de Güney’e sanayi tipi patates ihracatı yapıldığını kaydeden Çavuş, 2024’te 250 ton patates ithal etme nedenin, hava sıcaklıklarının aşırı yüksek oluşuna bağlı olarak mantar hastalığının baş göstermesi ve bu nedenle rekoltenin düşük olması olduğunu anlattı.

-Harupta büyümeye gidilecek

Harupta da plantasyon planları bulunduğunu belirten Çavuş, pandemi sürecinde harup çekirdeği tedarik sıkıntısı yaşanmasından dolayı sentetik muadilinin geliştirildiğini dolayısıyla talepte de gerileme yaşandığını, buna rağmen Bakanlık olarak harup üretiminin devamını sağlamak için 2024’te kilo başı 10 TL destek verdiklerini belirtti.

Bu yıl da desteğin devam edeceğini belirten Çavuş, “Harup çekirdeği muadiline kimyasal olduğu için talebin Avrupa Birliğinde zamanla azalacağına inanıyoruz, harup plantasyon ısrarımızın nedeni de bundandır” dedi.

-Tropikal ürün plantasyon alanı 300 dönüme çıktı

Tropikal ürün olarak sayılan avakado, ejder meyvesi, mango ve muza destek vermeye başladıklarını belirten Çavuş, bir yıl içerisinde tropikal ürün plantasyonunun (tek tip ürün ekili geniş alanlar) 300 dönüme çıktığını belirtti.

-Bal ithal ihtiyacı kalktı

Arıcılıkta ülkenin kendi kendine yetecek noktaya geldiğini belirten Çavuş, burada alışılagelmiş desteğin dışına çıkarak anaç arıya destek getirerek verimliliği arttırdıklarını ve ithal etme ihtiyacını ortadan kaldırdıklarını söyledi.

-Narenciye alanı da büyüdü

Narenciyede alan bazlı desteği ve gübre desteklerini güncellediklerini, Türkiye’den gelen suyun verildiği bahçelerin 14 bin dönümden 20 bine çıktıklarını kaydeden Çavuş, bu çalışmalarla 34 bin olan narenciye alanının 43 bine çıktığını belirtti.