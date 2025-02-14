Karnesini getiren tüm ilkokul öğrencilerine bir yıllık ücretsiz acil sağlık sigortası hediye edilecek. Proje, yalnızca akademik başarıyı ödüllendirmekle kalmayıp, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Capital Sigorta Genel Müdürü Ömer Telek, yaptığı açıklamada, şirket olarak finansal hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini vurguladı.

Telek, “2024 yılı boyunca toplam 292.955.000 TL (İki Yüz doksan iki milyon dokuz yüz elli beş bin Türk Lirası ) tutarında hasar ödemesi yaparak bireylerin ve işletmelerin güvende olmasını sağladık. Şimdi de çocuklarımızın sağlığını korumak ve sigorta bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak adına bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımızın hem sağlıklı hem de bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak” dedi.

Ayrıca, projenin gerçekleşmesinde büyük destek sağlayan Capital Group kurucu Başkanı Tekin Arhun'a teşekkürlerini ileten Telek, benzer sosyal sorumluluk projelerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.