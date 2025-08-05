Necati KÜLAHLILAR

Süper Lig ekibi Cihangir Gençlik Spor Kulübü, tesis yatırımları, GPS teknolojisi yatırımı, video analiz sistemleri yatırımı, altyapı projeleri ve yatırımları basın toplantısında aktardı. Kulüp tesisleri içerisinde gerçekleşen basın toplantısında yeni çağa uyum sağlamak adına önemli yatırımlar yapıldığı kaydedildi.

Basın toplantısında konuşan Cihangir GSK Başkanı Hüseyin Karavezirler, özellikle Canlı GPS sistemiyle Kıbrıs’ın kuzeyinde bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi, böyle bir yeniliğe öncülük ettiklerinden dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. “Artık çalışmalarımız veriler ve analizler dahilinde olacak. Bu gibi yatırımlar genellikle A takım seviyesinde kullanılırken, biz hem A takımda, hem de genç takımda kullanacağız” diyen Karevezirler, amaçlarının Türkiye ve Avrupa standartlarını yakalamak olduğunu da dile getirdi. Gerçekleşen basın toplantısında Karavezirler’e bu yılki hedef de soruldu, Karavezirler, “Hedefimiz şampiyonluktur. Son yıllarda bunu çok istedik, bir türlü olmadı ama bu sezon mutlaka bir kupa kazanacağız” değerlendirmesini de yaptı. Karavezirler’in konuşmasının sonunda sistem hakkında geniş kapsamlı bilgiler verildi, basın toplantısı ile aynı anda yapılan A takım idmanındaki futbolcu analizleri örneklendirildi.