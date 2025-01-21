Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki otelde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı. Bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.

Otelde arama ve tarama çalışmaları sona erdi.

Can kaybı 76'ya yükseldi

Bölgeye giden bakanlar arasında yer alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasının olduğu bölgede açıklama yaptı.

Yangında 76 kişinin vefat ettiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Yangın söndürüldü, arama ve tarama çalışmaları da sona erdi. Yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız. Vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Vefat eden 45 kişinin naaşı ailelerine tespit edildi. Diğerlerinin kimlik çalışmalarını yapamadık henüz. Adli Tıp gerekli çalışmaları yapıyor. Süreç devam ediyor. Başsavcılığın belirlediği bilirkişi raporuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Olay nedeniyle 9 kişi gözaltına alındı. Müfettişlerimiz geldi, bu otelin ilk gününden bugüne kadarki süreci detaylıca inceleniyor. Kusur ve ihmal varsa bilin ki bunlar ortaya çıkacaktır.

Milli yas ilan edildi. 85 milyon hepimizin yürekleri dağlandı. Yasımız var. Bu acıyı yaşatan kimlerse bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçamayacaklar. Yarın son kez otelde AFAD ekibimiz tarama yapacak.

İdari soruşturmalar neticesinde kesin neticeler belirlenecek. Adli soruşturma da tamamlanınca göreceğiz. Yüreğimizdeki acının soğumasıyla ilgili ne olması gerekiyorsa gereği mutlaka yapılacak.

Milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, karara ilişkin yazıyı ilgili kurumlara gönderdi.