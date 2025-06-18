Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Aydın Onur U20 Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazanan ve rekor kıran atletler ile federasyon yetkililerini kabul ederek görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleşen kabule, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, yönetim kurulu üyesi ve antrenör Hasan Maydon, antrenör Reşat Oğuz, atletler Ada Kafa ve Kazım Rüstem Gül katıldı.

HÜSEYİN CAHİTOĞLU

Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlamada 1.99’luk derecesiyle Türkiye ikincisi olan Kazım Rüstem Gül ve 800 metre branşında 2:15.60’lık derecesi ile Türkiye üçüncülüğü yanı sıra kendisine ait KKTC büyükler rekorunu da kıran Ada Kafa’yı başarılarından dolayı tebrik etti.

Hüseyin Cahitoğlu elde edilen başarıları yakından takip ettiğini belirterek diğer branşlarda madalya kazanamayan ancak oldukça iyi performanslar sergileyen tüm sporcuları da kutladı.

Atletizmin önünün açık olduğunu kaydeden Cahitoğlu, atletizme katkı ve desteklerinin artarak devam edeceğini bildirdi.

Cahitoğlu tesisleşme konusunda atletizm için müjde vererek, Lefkoşa Atatürk Stadı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi tartan pistlerinin yenilenme çalışmalarının hızla devam etiğini bu konuda ihale aşamasına gelindiğini aktardı.

FERHAT SAKALLI

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ise kabulde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl Buse’ye yapılan katkılar ve elde edilen başarılarla sporun önünün açıldığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu durum özelde atletizme genelde ise ülke sporuna önemli bir ivme kazandırdı. Alt yapıdan çok fazla yetenekli sporcunun gelmesi ile atletizmde tarihin en yüksek rakamlarına ulaştık. U20 kafilesinin ardından U14, U16 ve U18 kafileleri de Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Verilen katkıların çok önemli. Eskiden yarıştan bir gün önce gidip sporcular yorgun mücadele ederken şimdi ise verilen destekler sayesinde bir hafta önceden gidilip kamp yaparak çok daha iyi dereceler elde ediliyor. En büyük avantajlardan biri de, eskiden kafilede tek antrenör yer alırken şimdi ise her sporcunun kendi antrenörünün de yanında olması ile sporcuların performansları en yüksek seviyeye ulaşıyor. Şu ana kadar 5 sporcumuz TOHM (Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi) barajı geçti. Bu konuda kamp çalışmaları için Türkiye ile yazışmalara başladık.”