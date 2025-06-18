İskele ekibi Larnaka Gençler Birliği altyapı sorumlularından ve U14 Antrenörü Erdinç Kırmızı görevinden ayrıldı. Kırmızı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklaması şöyle:

"Son 15 yıl içinde, kulübün en çalkantılı olduğu dönemde kulübü bir gün bile yalnız bırakmadan, Akademi'deki çocukları aidiyet duygusundan hareketle çalıştırdım. Çalışma azmini, disiplini onlara aşılayarak U 21 , U 16 , U 14 ve de en alt gruplarda çalıştım. Bugün itibarıyla Larnaka Gençler Birliği Akademi'nden istifa ettiğimi bildiririm. Sayın yönetici arkadaşlarım birileri gider ,birileri gelir önemi yoktur. Sizlerin bilmesi gereken, verdiğiniz her karar süzgeçten geçirmenizdir. Bu kararlar birgün fatura olarak karşınıza çıkacaktır. Larnaka Gençler Birliği büyük bir camiadır, kimse bu kulüpten daha büyük değildir. Bunun böyle bilinmesi gerekir...Saygılarımla"