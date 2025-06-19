Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Liselerarası Futsal Birinciliği’nde KKTC şampiyonu olarak ülkemizi Türkiye Yarı Finalleri’nde başarıyla temsil eden Lefkoşa Türk Lisesi’nin (LTL) yetkililerini kabul ederek görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde LTL Okul Müdürü Aygül Demirel, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Sedat Devecioğlu ile Takım Kaptanı Durmuş Oduncu yer aldı.

Hüseyin Cahitoğlu elde edilen başarıdan dolayı LTL’yi tebrik ederek okul sporlarında okullarımızın Türkiye’de önemli başarılar elde ettiğini ve bunun da kendilerini gururlandırdığını söyledi. Cahitoğlu bu kapsamda okullara verilen desteklerin de artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

LTL Okul Müdürü Aygül Demirel de yaptığı konuşmada, okula yapılan katkı ve desteklerden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek okul adına Hüseyin Cahitoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.