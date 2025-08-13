Mağusa’ya bağlı bir köyde, Ocak–Mayıs döneminde meydana gelen ve ‘infial ’yaratan olayda, 14 yaşındaki zanlı, komşu çocukları olan 7 yaşındaki kız çocuğunu zorla odasına kapatarak istismar ettiği ortaya çıktı.

Ailenin 6 Ağustos’ta polise başvurmasıyla soruşturma başlatıldı, mağdur çocuk sağlık kontrollerinden geçirildi ve olay polis kayıtlarına geçti. Yetkililer soruşturmayı titizlikle yürütürken, bölge halkı sarsıldı.

7 yaşındaki kız çocuğunun ailesinin şikayeti doğrultusunda polis harekete geçti. Yapılan sorgulamanın ardından 14 yaşındaki zanlı 7 Ağustos tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı, ileride yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderildi.

BÖLGE İNSANI TEPKİLİ…

Köy yerinde meydana gelen bu olay, komşuluk ilişkilerinin hâkim olduğu bir yerde güven duygusunu sarstı. Bölge sakinleri, olayın ortaya çıkmasından sonra büyük üzüntü yaşadıklarını ve çocukların güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

CEZAEVİNİN EN KÜÇÜK ÇOCUĞU…

Yaşı itibarıyla Merkezi Cezaevinde bulunan en genç tutuklu konumunda olan zanlı, güvenliği ve psikolojik durumu dikkate alınarak diğer tutuklulardan tamamen ayrı bir bölümde barındırılıyor.

Cezaevi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu uygulama hem zanlının fiziksel güvenliğini sağlamak hem de olası olumsuz etkilenmelerin önüne geçmek amacıyla yürütülüyor. 18 yaş altı tutukluların, yetişkinlerle aynı ortamda bulunmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür vakalarda yalnızca cezai sürecin değil, rehabilitasyon sürecinin de öncelikli olması gerektiğini vurguluyor.