Kalavaç köyünde geleneksel olarak düzenlenen Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali, dün yapıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, el emeği ürünlerin sergilendiği festivale, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler katıldı.

Festivalde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli mesajlar verdi.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının kültürüyle, sanatıyla, üretimiyle hep var olduğunu vurgulayarak “Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, biz kültürümüzle, birikimimizle, mücadelemizle, bu ülkedeki tarihimizle, hep vardık, varız, var olacağız” dedi.

-Hasipoğlu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy’u Kıbrıs Türk halkının kültürünü yansıtma çabalarından dolayı kutladı.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da “Buram buram Kıbrıs kültürümüzü kokladığımız bu festivalde olduğu gibi, kültürümüze ve sanatımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

-Karavezirler

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ise 306 kilometrekare alan içerisindeki 22 muhtarlığa hizmet verdiklerini belirterek, “Altı yıllık görev süremde hiçbir zaman ben demedim, hep biz olarak çalıştık, biz olarak büyüdük, biz olarak bu topraklarda var olacağız ve bu kültürü, bu geleceği hep birlikte ileriye taşıyacağız” dedi.

Kalavaç’ın Aralık 2022’te yapılan yatırımla artık “çıkmaz köy” olmadığını söyleyen Karavezirler, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin altyapıyı, TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin de asfaltlamayı yaparak, köye 2.8 kilometrelik yol kazandırdıklarını kaydetti.

-Karasoy

Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy ise festivalin organizasyonda büyük emeği olan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’e, belediye meclis üyelerine, azalara, belediye çalışanlarına ve tüm köy halkına teşekkür ederek, Kalavaç’ın kültür ve sanatı koruyarak yaşatmaya devam edeceğini vurguladı.