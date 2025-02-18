Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Yıldırım sevilen bir çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeniboğaziçi Belediyesi'ne bağlı köylerden olan Yıldırım köyünün sevilen ailelerinden Bozkanlı ailesinin sevilen siması Sümer Bozkanlı bugün vefat etti.
Bir süreden beridir yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tedavi gören Sümer Bozkanlı 77 yaşında vefat etti.
Merhumenin cenazesi yarın Yıldırım köy camisinde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yıldırım Köy Kabristanlığı'na defnedilecek.