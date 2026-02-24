Kuzey Kutup Dairesi'nin ötesinden gelen Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir peri masalı yazıyor. Sadece 53 bin nüfuslu bu mütevazı balıkçı kasabası, futbol dünyasını adeta şaşkına çeviriyor.

Norveç ekibi, stadyum kapasiteleri kendi kasabalarının nüfusunu aşan Avrupa devlerini birer birer dize getirdi.

Bodo/Glimt, Manchester City'i 3-1, Atletico Madrid'i 2-1 ve Inter'i 3-1 mağlup etti. Üstelik bu tarihi zaferleri, Norveç liginin henüz başlamadığı dondurucu off sezonlarında elde etti.

GİUSEPPE MEAZZA'DAN ÇIKARSA "PERİ MASALI" DEVAM EDECEK

Bu muazzam yürüyüş, onları 1997'de Rosenborg'tan beri Şampiyonlar Ligi eleme turlarına kalan ilk Norveç takımı yaptı. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 turunun kapısına kadar dayandılar. Giuseppe Meazza'dan elenmeden çıkarlarsa Norveç ekibi için rüya devam edecek.