İzcan, yayımladığı bayram mesajında, Kıbrıs Türk toplumunun Ramazan Bayramı’nı büyük ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ile boğuşarak karşıladığını söyleyerek, “Yaşanan ekonomik yıkım, halkımızın büyük bir bölümünü sefalet içinde yaşamaya mahkum etmiştir.” dedi.

“Kıbrıs Türk toplumunun ezici çoğunluğunun değişim ve çözüm istediğini, parlamentoda temsil edilen statükocu partilere inanç ve güvenin kalmadığını” ileri süren İzcan, “Halkın değişim iradesini berhava edeceğini sananlar, başarısız olmaya mahkumdur.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türkler için tek kurtuluşun kendi ülkesinde egemen olacağı federal çözüme bir an önce ulaşmak olduğunu savunan İzcan, BKP’nin barış ve çözüm yününde atılacak her türlü adıma destek olmaya devam edeceğini kaydetti.

Barış ve kardeşliğin tüm Kıbrıs’a egemen olacağı yarınların yakın olması dileğinde bulunan İzcan, Ramazan Bayramı’nın sağlık ve huzur içinde geçmesini diledi.