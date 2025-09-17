Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uzmanı Hakan Örnek tarafından verildi.

Eğitime, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Bakanlık Müdürü Murat Tuna Muştu, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu Başkanı Cem Karaca, Devlet Üretme Çiftliği Müdürü Barış Uyaroğlu, Tarım Dairesi Müdürü Murat Haydar ile alanında uzman Bakanlık personeli katıldı.

Eğitimde, tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve etkin şekilde uygulanmasının önemi üzerinde duruldu.

Ayrıca, bitki koruma ürünlerinin uygulama teknikleri, numune alma prosedürleri ve analiz süreçlerinde izlenecek yöntemler ile ürünlerdeki maksimum kalıntı limitleri (MRL) hakkında doğru bilinen yanlışlar ele alındı.

Gıda güvenliği zincirinde üretici, mühendis ve denetim birimlerinin sorumlulukları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgi aktarıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, eğitime katılarak bir konuşma yaptı.

Eğitimde emeği geçen herkese teşekkür eden Çavuş, “Gıda güvenliği, halkımızın sağlığı için vazgeçilmez bir önceliktir. Bizler de Bakanlık olarak ‘topraktan sofraya güvenli gıda’ anlayışıyla büyük adımlar atmaya devam ediyoruz.” dedi.



Dairelerde yapılan çalışmalar, akademisyenlerin katkıları ve ziraat mühendislerinin özverisiyle oluşturulan eğitimlerin, gıda güvenliği zincirini daha da güçlendireceğini dile getiren Çavuş, bilgiye gösterdikleri hassasiyet ve katılımları için üreticilere ayrıca teşekkür etti.

Çavuş sözlerini şöyle tamamladı:

“Kendi kendimize üretimde yetebilmek, hem ülkemizin hem de gelecek nesillerimizin teminatıdır. Bu başarı; alınan eğitimler, ziraat mühendislerimizin rehberliği ve üreticilerimizin gayretiyle mümkün olmaktadır.



Bakanlık olarak bizler, bu başarıyı daha da büyütecek eğitim ve projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Hep birlikte bilgi, emek ve iş birliğiyle daha güçlü, daha sürdürülebilir bir tarımsal üretim modelini inşa edeceğiz.”

Eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.