İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm arayışlarında “iki toplumlu federal yapının tek uygun seçenek olduğunu” savundu.

İnisiyatif adına Selma Eylem ve Christos Efthymiou imzasıyla kaleme alınan mektupta, BM’nin Siyasi ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun ziyaretinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Cenevre’de düzenlenmesi planlanan 5’li “gayriresmi” toplantının önemli bir adım olacağı ifade edildi. Mektupta, küçük de olsa olumlu gelişmelerin, doğru koşullar sağlandığında daha kapsamlı adımların önünü açabileceği kaydedildi.

Mektupta, adanın her iki tarafında yerel düzeyde çalışan örgütlerden oluşan bir platform olarak, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların, mevcut olumsuz siyasi atmosfere rağmen, “siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyonun barışçıl bir gelecek için tek geçerli seçenek olduğuna inandıkları” ifade edilerek, Crans Montana da dahil olmak üzere bugüne kadar varılan mutabakatların korunmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Söz konusu yakınlaşmaların yıllarca süren müzakereler sonucunda sağlandığı dile getirilen mektupta, aradaki boşluğun kapatılmasının siyasi irade ile mümkün olduğu kaydedildi, “Crans Montana’da ortaya konulan 6 maddelik çerçevenin sonuç almak için etkili bir yol olduğu” iddia edildi.

- “Amacımız iradenin etkin bir şekilde ortaya konması”

BM’nin tıkanıklığı aşma çabalarının iki toplumlu hareketi teşvik ettiği belirtilen mektupta, “amaçlarının Kıbrıslı Türklerin ve Rumların birleşik bir Kıbrıs'a yönelik iradelerinin etkin bir şekilde ortaya konmasını sağlamak olduğu” ifade edildi.

Yeni geçiş noktalarının açılmasının da acil bir gereklilik olduğu vurgulanan mektupta, “liderlerin bu konuda çözüm üretemediği” eleştirisinde bulunuldu.

BM Güvenlik Konseyi’nin ortak zemin arayışlarına yönelik çabaların artırılmasına ve sivil toplumun dahil edilmesine yönelik son kararlarını memnuniyetle karşıladıkları belirtilen mektupta, BM’nin Kıbrıs’ta sivil toplumu kilit bir paydaş olarak değerlendirmesini bekledikleri kaydedildi.