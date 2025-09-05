İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (İBHDT), katıldığı 15. Balçova Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde elde ettiği birincilik kupasını Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, takdim töreninde İBHDT Yönetmeni Özlem Kadirağa, eğitmen Gülgün Dargın ve dansçılar hazır bulundu.

Başkan Sadıkoğlu, gençleri tebrik ederek, orta koyulan emeğin övünç kaynağı olduğunu söyleyerek, İskele’nin adını uluslar arası bir platformda duyurmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sadıkoğlu, “İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun kazandığı bu önemli başarı, hem İskele’nin hem de Kuzey Kıbrıs’ın adını dünyaya bir kez daha duyurmuştur.” dedi.