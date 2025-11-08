İsveç’te yapılan ödemelerin yalnızca yaklaşık %10’u nakit, geri kalanı ise mobil uygulamalar ve temassız kartlarla gerçekleşiyor. Kahveden otobüs biletine kadar her şey, artık cep telefonuyla ödeniyor.

İsveç’in başkenti Stockholm’de insanlar artık günlük ödemelerini tamamen dijital yollarla yapıyor. Kahve almak, metroya binmek veya market alışverişi yapmak için nakit kullanılmıyor. Birçok kafe, mağaza ve toplu taşıma işletmesi yalnızca kart veya mobil ödeme kabul ediyor. Ülkede “Swish” adlı mobil uygulama en yaygın ödeme yöntemi haline gelmiş durumda. Cüzdan taşımak yerine herkes işlemlerini cep telefonundan yapıyor.

BANKALARDA ARTIK NAKİT KALMADI

İsveç Merkez Bankası verilerine göre ülkedeki banka şubelerinin büyük kısmında nakit çekme ve yatırma işlemleri artık yapılmıyor. Bazı şubelerde nakit kasaları tamamen kaldırılmış durumda. Bu durum, ülkeyi dünyada “ilk nakitsiz toplum” olma hedefine her geçen yıl biraz daha yaklaştırıyor. Uzmanlar, dijital ödemelerin hem güvenliği artırdığını hem de ekonomiyi hızlandırdığını belirtti.

İsveçliler alışverişte en çok Swish adlı mobil ödeme sistemini tercih ediyor. Bankalar tarafından ortak geliştirilen bu uygulama, kullanıcıların sadece telefon numarasıyla para göndermesine izin veriyor. Swish, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda; küçük çocuklar bile harçlıklarını dijital olarak alıyor. Apple Pay ve Google Pay gibi cüzdan uygulamaları da özellikle gençler arasında yaygın.

İsveç’in komşusu Norveç’te işlemlerin %95’inden fazlası dijital olarak yapılıyor. Finlandiya, Danimarka, Güney Kore ve Çin de dijital ödeme oranlarında hızla yükseliyor. Çin’de QR kodla ödeme artık sokak tezgâhlarında bile yaygınken, Güney Kore hükümeti 2030 yılına kadar tamamen nakitsiz bir toplum hedefliyor.