Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda bir kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan Chikwado Victor Jombo ve Koray Tümsoy dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru,24.09.2025 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından K. Kaymaklı’da gerçekleştirilen operasyonda Chikwado Victor Jombo ve Koray Tümsoy’un tasarruflarında yaklaşık 1 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, ayrıca zanlı Tümsoy’a ait çantada yapılan aramada 2 gram daha uyuşturucu bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlı Koray Tümsoy’un uyuşturucuyu Jombo’dan aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Jombo’nun ise uyuşturucuyu Tümsoy ile birlikte kendisine atılan konumdan teslim aldığını beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini, zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca aranan 2 şahıs olduğunu ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı polise bazı sorular yöneltti. Savunma, ihbarın narkotiğe CÖŞ tarafından verilip verilmediğini sordu. Savunma, zanlı Tümsoy’un Lefkoşa CÖŞ amirinin bilgisi ve direktifi doğrultusunda hareket ettiğini öne sürdü. Savunma, “Amir yönlendirdi, bu nedenle şu an bu suçlara methalder oldu” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.