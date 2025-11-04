Kolan British Hospital Prof.Dr. Özcan Gür , Prof.Dr. Aydın Karakuzu ve Op.Dr. İlyas Kultayev oluşan ekip tarafından işlem yapıldı.

Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde büyük rol oynayan anjiyografiler, alerjik reaksiyon ve böbrek hasarı gibi sorunlara yol açabiliyor. Ancak son yıllarda hızla kullanılmaya başlanan karbondioksit anjiyografi sayesinde, hem böbrek yetmezliği hem de alerjik rahatsızlıkları olan hastalar önemli avantajlara sahip oluyor. Peki karbondioksit anjiyografi nedir? Kimler karbondioksit anjiyografisi işleminden yararlanabilir? Bu konuyu okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.



Karbondioksit Anjiyografi Nedir?



BT anjiyografi, kalp ve damar hastalıklarının tanısına yardımcı olmak için kullanılan görüntüleme tekniklerinden biridir. Bu anjiyografi işleminde damarların daha net görülebilmesi adına hastaya kontrast madde enjekte edilir. Ancak bu madde alerjik reaksiyonlarla birlikte böbrek hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına da neden olur. Kontrast madde uygulanan anjiyografi işlemlerinde alerjik reaksiyonlar %5 oranında, alerjik astım öyküsü olanlarda bu oran 10 kat, deniz ürünü alerjisi olanlarda ise bu oran 3 kat artmaktadır.



Alerjik reaksiyonların dışında kontrast maddenin böbrek hasarına da neden olabileceğinden yukarıda bahsetmiştik. Anjiyo esnasında kontrast madde kullanılması böbrek hasarı riskini %11 oranına kadar çıkarmaktadır. “Kontrast nefropatisi” olarak adlandırılan bu olay, karbondioksit anjiyografisi tekniği ile önlenebilmektedir. Karbondioksit anjiyografi sayesinde özellikle alerjik reaksiyonu ve böbrek yetmezliği olan kişilere büyük avantaj sağlanmaktadır. Reaksiyona girmeyen bir gaz olan karbondioksit, kan içerisinde hızla dağılır ve solunum yolu ile atılır.



Öte yandan karbondioksit anjiyografi cihazı ile periferik atardamarlar ve toplardamarlarda balon anjiyoplasti ve stent işlemleri yapılabilir. Hem özel anjiyografi teknikleri hem de bilgisayar yazılımları ile karbondioksit gazı hassas görüntüleme imkanı tanır ve kontrast madde kullanımına bağlı olarak meydana gelebilecek tehlikeleri önler.



Kimler Karbondioksit Anjiyografi İşleminden Yararlanabilir?



- Periferik arter hastalığı olan ancak böbrek fonksiyonlarının sınırda olmasından dolayı konvansiyonel anjiyo uygulanamayan kişiler,

- Böbrek nakli olmuş, periferik atardamarın veya böbrek atardamarının görüntülenmesi gereken kişiler,

- Şeker hastalığı ile beraber böbrek fonksiyonları bozulmaya başlamış damar hastaları,

- Hemodiyalize bağlı kronik böbrek yetmezliği olan kişilerde av fistülün görüntülenmesi,

- Kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyonu olan kişiler,

- Alerjik astım öyküsü olan kişiler ilk akla gelenler arasındadır.







Karbondioksit Anjiyo Nasıl Çalışır?



Damarın içine CO2 gazı enjekte edilir. Bu gaz, kanın yerini alarak damarların röntgen görüntülerini oluşturur. Bu görüntü, kalp, beyin gibi organlardaki damarların durumunu incelemeye yardımcı olur, ancak bu alanlarda kullanılması önerilmez.



Neden kullanılır?

- Güvenli: Özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar için böbrekleri korur.

- Alternatif: İyotlu kontrast maddeye alternatif sunar.

- Maliyet etkin: Geleneksel anjiyolara göre daha ucuz olabilir.



Kolan British Lefkoşa Hastanesinde böbrek fonksiyonları bozuk olan bir hastanın bacak damarlarındaki tıkanıklıklar bu yöntem ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiş olup hasta herhangi bir komplikasyon olmadan taburcu edilmiştir.



Böbrek hastalarında özellikle periferik damar hastalıkları olanlarda karbondioksit anjiyo güvenli etkili bir seçenektir.





Kolan British Hospital Prof.Dr. Özcan Gür , Prof.Dr. Aydın Karakuzu ve Op.Dr. İlyas Kultayev oluşan ekip tarafından işlem yapıldı.

