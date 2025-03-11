Girne bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Malyalı olan, Girne bölgesinin sevilen esnaflarından ve usta fotoğrafçı Yücel Onurlu bugün vefat etti.

Girne’nin sembol isimlerinden ve Kıbrıs Türk Fotoğrafının duayen isimlerinden Foto Yücel olarak tanınan Yücel Onurlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Zeytinlik Mezarlığı’na defnedilecek.

1 Mart 1944’te Baf’ta doğan, Limasol’da büyüyen ve 1974 sonrasında Girne’de yaşayan Yücel Onurlu, Kıbrıs’ta birçok tarihi olayı fotoğraflamasıyla da tanınıyor.

1966’da Limasol’da ilk fotoğraf stüdyosunu açan Yücel Onurlu, Girne’de de uzun yıllar mesleğini sürdürdü.