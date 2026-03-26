Ülkemiz değerli bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İçişleri ve Sanayi-Ticaret eski bakanlarından, KKTC Cumhuriyet Meclisi eski başkan yardımcılarından, Ulusal Birlik Partisi eski milletvekillerinden, emekli hakim Recep Ali Gürler bugün vefat etti.

Eski Polis Genel Müdürü Pervin Gürler’in eşi, Girne Kaymakamı Revin Gürler’in de babası olan Recep Ali Gürler’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Gürler için yarın saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlenecek.