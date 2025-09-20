Avrupa'nın ana ulaşım merkezleri siber tehditler nedeniyle alarma geçti. Hizmet sağlayıcılar, Brüksel, Berlin ve Londra Heathrow gibi büyük havalimanlarında "siber kaynaklı aksama" yaşandığını duyurdu.

Avrupa'da birçok havalimanında siber saldırı nedeniyle aksamalar meydana geldi. Bazı uçuşlarda rötar yaşanabileceği belirtildi.

Check-In hizmetini sağlayan şirket, havalimanlarındaki yazılımlara siber saldırı olduğunu duyurdu.

Havalimanları Manuel Check-In operasyonlarına yöneldi. Brüksel Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, uçuşların gecikebileceği veya iptal edilebileceği belirtildi. Berlin Havalimanı da benzer bir duyuru yaptı. Saldırının kim tarafından düzenlendiği ise açıklanmadı.

Avrupa havalimanları tarihinde bu tür aksamalar ilk kez yaşanmıyor:

Daha önceki yıllarda da benzer şekilde bir merkezi sistem sağlayıcısını hedef alan saldırılar, birden fazla havalimanındaki uçuş bilgi ekranlarının, bagaj takip ve check-in sistemlerinin çökmesine yol açmış, bu da uzun süreli kaos ve gecikmelere neden olmuştu.

Sorunun "cyber-related disruption" (siber kaynaklı bir bozulma/aksama) olduğunu teyit edildi ancak aksamaların kesin nedenini henüz tam olarak bilinmiyor.

"Cyber-related disruption" siber korsanlar tarafından gerçekleştirilen doğrudan bir saldırı olabileceği gibi, kritik bir yazılım veya bilişim sistemindeki teknik bir arıza veya güvenlik ihlalinden de kaynaklanabilir.