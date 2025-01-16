Aslen Piskobu doğumlu olan ülkemizin en eski doktorlarından olan Dr. Altan Yavuz 86 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Meclisi eski milletvekillerinden olan Altan Yavuz için yarın saat 10.00'da Cumhuriyet Meclisi'nde tören düzenlenecek. Altan Yavuz daha sonra Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.

-Dr. Altan Yavuz’un özgeçmişi

1939 yılında Limasol kazasının Yalova Köyü’nde doğan Yavuz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ihtisasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

1968 yılında devlet hizmetine giren Yavuz, üç yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek, özel çalışmaya başladı.

Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği, Cimnastik Federasyonu Asbaşkanlığı ve Ulusal Birlik Partisi’nin Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Altan Yavuz, 23 Haziran 1985 tarihinde yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili seçildi, 18 Mayıs 1990 tarihinde milletvekilliği sona erdi.

Evli olan Yavuz, dört çocuk babasıydı.