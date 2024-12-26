Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezonu büyükler 2. Ayak şampiyonası yapıldı. Number Eight Bilardo salonunda Cardplus himayelerinde düzenlenen turnuva 4+1 bilardo disiplinlerinden gerçekleştirilirken, 28 sporcu katıldı. 

Masa tenisinde Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi’nde ilk yarı tamamlandı Masa tenisinde Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi’nde ilk yarı tamamlandı

ŞAMPİYON BORANKAN

Number Eight bilardo salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezon büyükler 2. Ayak şampiyonasında Hüseyin Borankan şampiyon oldu.

28 sporcunun mücadele ettiği 2. Ayak şampiyonası yarı final maçlarında Hüseyin Borankan rakibi Efe Özkutaylı’yı 75-59, Bilge Alaçam rakibi 64-32 Onuç Altur’u 64-32 mağlup ederek finale yükseldiler. Final maçında Bilge Alaçam ile Hüseyin Borankan bir araya geldiler. Rakibi Bilge Alaçam’ı 51-47 mağlup eden Hüseyin Borankan, Bilardo 2. Ayak şampiyonu oldu. Zorlu rakipleri karşısında üstün bir performans gösteren Hüseyin Borankan sezona iddialı başladı.