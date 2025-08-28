UEFA Konferans Ligi play-off turunda Mücadele eden Beşiktaş ve Başakşehir gruplara kalamayarak Avrupa'ya deva ettiler.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre ekibi Lausanne'ı konuk etti.

Siyah beyazlılar karşılaşmayı 1-0 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sona ermişti.

Beşiktaş'ta maçın 46. dakikasında Felix Uduokhai direkt kırmızı kart gördü.

BAŞAKŞEHİR DE TUTUNAMADI

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk oldu.

Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Başakşehir eşleşmedeki ilk maçı da 2-1'lik skorla kaybetmişti.

SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Samsunspor, sahasında Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, Avrupa Ligi'ne veda etti. Kırmızı-beyazlılar yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.