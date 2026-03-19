Şeker Bayramı olarak da bilinen üç günlük Ramazan Bayramı yarın başlıyor. Bayram namazı cuma sabahı saat 06.32’de kılınacak. 11 ayın sultanı Ramazan’ın son orucu da yarın tutulacak.

3 gün boyunca vatandaşlar, aile büyükleri ve sevdikleriyle bayramlaşacak, kaybettiği yakınlarını mezarlıkta, şehitlikte ziyaret edecek. Bayramın olmazsa olmazı olan şekerlerse yine en çok çocukları sevindirecek. Lefkoşa Fuar Alanı’na bayram yeri de kurulacak.

Ramazan Bayramı’nda devlet ve hükümet yetkilileri de halkla bayramlaşacak.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman bayramın ilk günü cuma saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda; Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel saat 10.30’da Lefkoşa Elysium Park’ta bayram tebriği kabul edecek.

Hafta sonuna denk gelmesiyle Ramazan Bayramı tatili bu yıl 3 günle sınırlı olacak, 23 Mart Pazartesi iş başı yapılacak

Belediyeler bayram tatilinde de hizmetlerini sürdürecek. Polisler de 24 saat hizmette olacak. Vatandaşlar, “155 Polis İmdat”, “156 Narkotik”, “199 İtfaiye” numaralarına da kesintisiz ulaşabilecek.

